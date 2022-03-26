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Destici: Bu davayı çözecek, olayı ortaya çıkaracağız

DHA

Destici: Bu davayı çözecek, olayı ortaya çıkaracağız


Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ/ SİVAS, (DHA)BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, helikopter kazası ile ilgili yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, "Bizim ve bütün milletimizin `bu hadise bir kaza değildir´ anlayışının cevapları verilsin. Suçlular hukukun karşısına çıkarılsın ve hak ettikleri cezayla karşı karşıya kalsın. Biz bunun peşindeyiz. Devlet, hükümet ve ilgili kurumlarla bu davayı çözeceğiz. Olayı ortaya çıkaracağız" dedi.
2009 yılında Kahramanmaraş´ın Göksun ilçesinde bulundukları helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu, dönemin BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya ve Gazeteci İsmail Güneş, vefatlarının 13'üncü yıl dönümünde Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi´nde düzenlenen programla anıldı. 
Törene katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yazıcıoğlu'nun hayallerini gerçekleştirmek için mücadele verdiklerini belirterek "Muhsin Yazıcıoğlu'nun davası birlik davasıdır. Muhsin başkan ne diyordu, `Bir hayalim var, Adriyatik´ten Çin Seddi´ne kaynaşmış ve birleşmiş bir Türk dünyası hayal ediyorum´. Elbette ki bu hayal bir Turan hayalidir. Lakin bütün sınırların kaldırılıp tek bayrak altında bir Türk dünyası değil. Aynen Avrupa Birliği gibi elbette ki Türk Birliği kurulur. Her devletin ayrı bayrağı, marşı olur ama bir de ortak paydaşları, ortak marşları bir de her şeyiyle beraber oldukları bir Türk Birliği kurulduğunda hem Türk, hem İslam dünyası hem de yeryüzündeki bütün mazlumlar için kurtarıcı olur. Barışın, kardeşliğin teminatı olur. Eğer bugün böyle bir Türk dünyası olsaydı Rusya bu kadar pervasız olamazdı. Bu kadar haydutça davranamazdı. Hayalimiz Muhsin Başkanın da hayali olan Adriyatik´ten Çin Seddi´ne birliğin kurulmasıdır. Bunun için mücadele veriyoruz" dedi.
'OLAYI ORTAYA ÇIKARACAĞIZ'
Helikopter kazasıyla ilgili yürütülen davalara da değinen Destici, "Kazayla ilgili ana dosyanın soruşturması devam ediyor. 2016´da bu dosyanın takipsizlik kararını kaldırttık. Orada da itiraz ettiğimiz bir husus var. Buranın iyi anlaşılması lazım; kendi hava yönetmeliğimize göre havada bir kaza olursa ve ölüm gerçekleşmişse bu hadiseler önemli olaylar olarak adlandırılır. Bunun için en az 9 kişilik bir komisyon kurulması gerekiyor. Ama bizim hadisemizde 3 kişilik bir komisyon vardı. Bizim gibi tüm hava olaylarına 3 kişilik komisyon vermişler ama kimse bizim gibi peşine düşmemiş. Meclis araştırma komisyonunun bütün toplantılarına katıldım. Sorguladık ve şunu gördük ki bunların 3´ünün de bu işleri araştırmak için uluslararası belgeleri yok. Belgeleri var ama uluslararası geçerliliği yok. Onun için bu hazırlanan belgeleri kabul etmiyoruz. Bunun üzerine geçtiğimiz yıl 9 kişilik bir komisyon kurdurduk. Bu komisyon çalışmasını bitirdi. Bu raporun sonunda olay öncesi, düşüş anı, olay sonrası tüm çıplaklığıyla ortaya konsun. Burada bizim ve bütün milletimizin `bu hadise bir kaza değildir´ anlayışının cevapları verilsin. Suçlular hukukun karşısına çıkarılsın ve hak ettikleri cezayla karşı karşıya kalsın. Biz bunun peşindeyiz. 13 yıldır zerre kadar geri adım atmadık bundan sonra da atmayız. Elbette ki bu hadisenin arkasında bir akıl var. Bu ortaya çıkıyor ve bunu onun için ortaya çıkarmak kolay değil. Dolaysıyla adeta iğne ile kuyu kazarak mücadele ediyoruz. Böyle büyük çaplı bir hadiseyi devletle birlikte çözebiliriz. Devlet, hükümet ve ilgili kurumlarla bu davayı çözeceğiz. Olayı ortaya çıkaracağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ
2022-03-26 23:06:45

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