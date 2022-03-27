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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 0 - Konak Belediyespor: 2

İHA

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 0 - Konak Belediyespor: 2

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nda mücadele eden Sivasspor, ligin 16. haftasında konuk ettiği Konak Belediyespor’a 20 mağlup oldu.
Sivasspor Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 16. haftasında sahasında Konak Belediyespor’a 20 yenildi. 4 Eylül Spor Vadisi Suni Çim Sahası’nda oynanan maçı, az sayıda taraftar izledi. İki takım da müsabakaya etkili başladı. Daha sonra rakibine karşı üstün oynayan İzmir temsilcisi 45+3. dakikada Emenayo ile öne geçerek soyunma odasına önde gitti. İkinci devre de oyuna tamamen hakim olan Konak Belediyespor, 62. dakikada Nazlıcan’ın attığı golle skoru 20 yaptı. Maçta başka gol olmayınca Konak Belediyespor, karşılaşmayı 20 kazandı.
Bu skorun ardından Sivasspor 13 puanda kalarak 8. sıraya geriledi. Konak Belediyespor ise puanını 30’a çıkartarak 5. sıraya yerleşti.
Kırmızıbeyazlılar, ligin erteleme maçında 30 Mart Çarşamba günü Trabzonspor ile karşılaşacak.

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