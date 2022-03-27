Otomobil çöp bidonuna çarptı:3 yaralı Gürün’de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek çöp bidonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gürün’de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek çöp bidonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı .

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün Yoncalık köyü mevkiinde meydana geldi. 34 BLR 260 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan çöp bidonuna çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan A.K., S.Ç. ve S.H.K. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.