Bu kanser türleri erkeklerde daha sık görülüyor

– Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğr. Gör. Ayşe Yılmaz, bazı kanser türlerinin kadınlara oranla erkeklerde daha sıklıkla görüldüğünü belirtti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Suşehri Sağlık Yüksekokulu tarafından 5’nci Geleneksel Halk Eğitim Günleri çerçevesinde “Erkeklerde Görülen Kanser Türleri ve Tarama Testleri” başlıklı konferans düzenlendi.

Suşehri Sağlık Yüksekokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Erkin Kürk, İlçe Jandarma Komutanı Rasim Sayın, Suşehri Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Tuğut açılış konuşmasında Halk Eğitim Günleri’ne gösterilen yoğun ilgiden dolayı memnuniyetini ifade ederek erkeklerin pek çok hastalıkta dezavantajlı grup olduğu vurgusunu yaptı.

Ardından, Suşehri Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Ayşe Yılmaz “Erkeklerde Görülen Kanser Türleri ve Tarama Testleri” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Erkeklerde ölüm nedeninde ikinci sırada

Mart ayının Kolon Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu söyleyen Yılmaz, “Kalın bağırsak kanseri tüm kanser türleri arasında hem erkeklerde hem de kadınlarda en sık görülen üçüncü kanser türüdür. Cinsiyete göre değerlendirildiğinde erkeklerde, kadınlara göre daha sık görülmektedir ve erkeklerde kanser ölümleri içerisinde 2’nci, kadınlarda ise 3’üncü en sık ölüm sebebidir.” dedi.

Beslenme tarzı bu kanser türünü tetikliyor

Akciğer, mide, lenf ve kan, prostat, pankreas ve mesane kanserinin erkeklerde kadınlara oranla daha sık görüldüğüne dikkat çeken Öğr. Gör. Yılmaz, “Genel olarak değerlendirildiğinde kanser nedenleri değiştirilemeyen faktörler ve değiştirilebilen faktörler olarak iki ana başlık atında toplanabilir. Değiştirilemeyen faktörler yaş, cinsiyet ve genetiktir. Değiştirilebilen davranışsal ve çevresel faktörlerin başında ise sigara içmek, beslenme tarzı, aşırı kilolu olmak, egzersiz durumu ve alkol tüketimi ile zararlı kimyasallararadyasyona maruz kalmak, hava kirliliği sayılabilir.” şeklinde konuştu.

Yılmaz, erken tanı ve teknolojinin gelişmesiyle yeni tedavi yöntemlerinin kullanılmasının ölüm oranını azalttığını, sağlıklı yaşam biçimi davranışları benimsemenin kanserden korunmada büyük önem taşıdığını belirterek konuşmasını sonlandırdı.

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