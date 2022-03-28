Asırlık misafirler yine geldi, bir aile caminin diğeri kilisenin çatısına kondu Leylekli köy asırlık misafirlerini ağırlıyor

Sivas’ın "Leylekli köyü" olarak da bilinen Göydün köyünde yaklaşık bir asırdır misafir olan leylekler yine geldi, her zaman olduğu gibi bir aile caminin, diğeri kilisenin çatısına kondu.

Sivas’ta havaların ısınmaya başlaması ile göçmen leylekler geri dönmeye başladı. "Leylekli köy" olarak da biline Hafik İlçesine bağlı Göydün köyü yaklaşık 1 asırdır ağırladığı leylek ailelerine yine ev sahipliği yaptı. Geçmişte olduğu gibi bu yıl da aynı soydan gelen leylek ailesinin biri caminin, diğeri ise kilisenin çatısındaki yuvalarına yerleşti. Genelde Nisan ayında gelen leyleklerin bu yıl geçtiğimiz yılda olduğu gibi Mart ayında gelmesi dikkat çekti.



Bu yıl 6 leylek geldi

Köy sakinlerinden Nutullah Akalan, “Leylekler bu sene erken geldiler. Her sene geliyorlar gidiyorlar. Bu sene sayıları çoğaldı. 45 senedir 67 tane oldu çift olarak. Bu sene 6 tane var köyde. 2 tane caminin üzerinde var, 2 tane burada, 2 tane de kilisenin orada var. Köylüler de seviyorlar leylekleri’’ dedi.

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