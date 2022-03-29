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Bütün hastane tek bir amaç için toplandı, emekleri sanata dönüştü Medicana Sivas Hastanesi çalışanlarının bir araya gelerek oluşturdukları koro düzenledikleri konserle büyük beğeni topladı

İHA

Bütün hastane tek bir amaç için toplandı, emekleri sanata dönüştü Medicana Sivas Hastanesi çalışanlarının bir araya gelerek oluşturdukları koro düzenledikleri konserle büyük beğeni topladı

Medicana Sivas Hastanesi çalışanlarının bir araya gelerek oluşturdukları koro, düzenledikleri konserle büyük beğeni topladı.
Medicana Sivas Hastanesi çalışanları tarafından oluşturulan koronun “Medicana Sivas Hastanesi Türk Halk Müziği Korosu Sağlık İçin Söylüyor” isimli konseri beğeni topladı. Doktorlardan hemşirelere, sekreterlerden temizlik personellerine kadar çeşitli alanlarda görev yapan çalışanların bir araya gelip oluşturduğu koro kadar koronun hikayesi de dikkat çekti.
Medicana Sivas Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Mahmut Yıldırım, konserin hazırlık sürecini anlattı. Yıldırım, duygularını ve türküleri halkla paylaşmak için koroyu kurduklarını belirterek, “Mesleğimiz gereği insanı sevmek onlara iyilik hallerini sunmak, bu mesleği yaparken karşımızdaki insanların mutluluğunu görmek bizim öncelikli amacımız. Bunları yaparken yeri geliyor üzülüyoruz, yeri geliyor seviniyoruz onların mutluluklarını üzüntülerini birlikte yaşıyoruz. Türkülerimizde bizim bu duyguları oldukça içerisinde barındıran sanat eserleri. Bu güzellikleri personelimizle bir araya gelerek bir koru oluşturarak, duygularımızı, sevinçlerimizi, üzüntülerimizi türkülerimizi halkımızla paylaşmak istedik. Kültürel etkinliklerle insan olmanın gerekliliklerini yerine getirmemiz gerektiğini düşündük. Bu amaçla bir koro oluşturma kararı verdik. Hastane yönetimi, doktor arkadaşlar, tüm sağlık personeli, hemşiresi, temizlik görevlisi bir araya gelerek bu fikri ortaya attık’’ dedi.

“Salon hınca hınç doluydu’’
Uzm. Dr. Yıldırım, ilk konserlerinde salonun dolu olduğunu söyleyerek, “Pandemiden sonra yaklaşık 2 sene sekteye uğrayan çalışmalardan sonra bu konser ortaya çıktı. Mesaimizi normal rutininde tamamlıyorduk. Akşam mesaiden sonra bir araya gelebilecek arkadaşlarla yine maskelerle yine hijyen kurallarına uyarak zor şartlarda çalıştık. Görevler asla ihmal edilmedi, mesai saati dışında insanlar evlerinden, nöbetlerini ayarlayarak bu işi gönül verenler bir araya geldi. Halkın gözünde sadece bir meslek icra eden kişiler olmadığımızı, bizimde duygularımızın olduğunu, bizimde bir sosyal varlık olduğumuzu göstermek istedik. Yola çıkış amacımız buydu, 14 Mart’ın getirdiği o güzel duygularla konserimizi birleştirdik daha anlamlı bir aktarım oldu. Ben daha çok orkestra kısmındaydım tüm salonu görme fırsatım oldu. Salon hınca hınç doluydu gelen herkese çok teşekkür ederim bizi yalnız bırakmadılar. Hem duygusal olarak çok güzeldi hem de bize alkışlarıyla destek verdiler, çok güzeldi’’ şeklinde konuştu.

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