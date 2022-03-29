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(ÖZEL) Para milli masa tenisçi Abdullah Öztürk: 2024'te de altın madalya kazanıp tarihe adımı yazdırmak istiyorum

DHA

(ÖZEL) Para milli masa tenisçi Abdullah Öztürk: 2024'te de altın madalya kazanıp tarihe adımı yazdırmak istiyorum


"Türkiye'de bir Naim Süleymanoğlu olmak istiyorum"Arife Defne ARSLAN Ayşe Mine EĞÜZ / SİVAS, (DHA) 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları ve 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde şampiyon olarak ülkesine altın madalya kazandıran Abdullah Öztürk, "2024´te Paris'te de 3´üncü altını alıp tarihe ismimi yazdırmak istiyorum. Türkiye'de bir Naim Süleymanoğlu olmak istiyorum. Umarım bunu başarırım" dedi.
Trabzonspor takımıyla birlikte Sivas'ta düzenlenen masa tenisi birinci lig müsabakalarına katılan para milli masa tenisi sporcusu Abdullah Öztürk, hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Sivas´ta düzenlenen müsabakalarda engelsiz sporcularla karşılaşan Öztürk, bu mücadelelerin kendisi için büyük bir tecrübe olduğunu belirtti. Öztürk, 16 yıl önce sporun hayatına girmesiyle hedeflerinin ve vizyonunun arttığını ifade ederek bu alanda ülkesini temsil etmenin gururunu yaşadığını belirtti.
2016 ve 2020 yıllarında Paralimpik Oyunları'nda iki defa şampiyon olarak ülkesine altın madalya getiren Abdullah Öztürk, "Sivas´ta Trabzonspor´un erkek takımıyla birinci lig müsabakalarımız var. Hedefimiz bir üst lige çıkmak. Serüvenim 2007 yılında başladı. Ankara´da engelliler okulunda eğitimimi sürdürürken Masa Tenisi Milli Takım Antrenörü İlhami Kılıçkaya ve Yusuf Kılıçkaya geldi. `Size masa tenisi sporunu öğreteceğiz. Eğer yetenekliyseniz milli takımlara kadar götürüp ülkemizi temsil etme fırsatı vereceğiz´ dediler. Biz de deneyelim istedik ve o deneyiş bu deneyiş. 16 yıldır bu sporu yapıyorum. Hayatımda birçok şey değişti. Başladığım bu spor sayesinde Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksekokulu´nu bitirdim. Ardından 2016´da ve 2020´de Paralimpik Oyunları'nda şampiyon oldum. İnanılmaz bu duygu. Bu başarılarım sayesinde Cumhurbaşkanlığı tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na spor müşaviri olarak atandım. Engelli bir sporcuyuz ve okul yıllarında hayatla ilgili endişelerim vardı. Acaba nasıl bir hayat beni bekliyor ve acaba iş bulabilir miyim gibi kaygılarım vardı. Bu sorunları yaşarken bir anda hayatıma masa tenisi girdi ve önümüze hedefler koydu, vizyonumuz genişledi, öz güvenimiz arttı. En önemlisi de bu sporla bize ülkemizi temsil etme fırsatı verdiler. Bunu da layıkıyla yapıyoruz. Şu anda benim uluslararası turnuvalarda 75´ten fazla madalyam var. Biz de ülkemize böyle hizmet ediyoruz" dedi.
"TÜRKİYE'DE BİR NAİM SÜLEYMANOĞLU OLMAK İSTİYORUM"
Türkiye'nin ismini her yerde duyurmayı amaçladığını belirten Öztürk, "Gerek Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası gerekse Paralimpik Oyunları'nda ülkemize madalyalar getirip ülkemizin ismini her yerde duyurmaya, 'Biz de varız ve biz de başarılıyız' demeye çalışıyoruz. Şu an burada engelsiz sporcularla mücadele ediyorum. Bu durum benim için çok büyük bir tecrübe oluyor. Aynı zamanda da güzel bir kaynaştırma olduğunu düşünüyorum. Mücadelemizi veriyoruz. Zamanı geliyor kazanıyoruz, zamanı geliyor kaybediyoruz ama önemli olan mücadele vermek. Ağustos ayında Konya´da İslam Oyunları yapılacak. Ülkemiz oyunlara ev sahipliği yapacak ve bizim orada da mücadelemiz var. Bu oyunlarda altın madalya almak istiyorum. Ekim ayında da İspanya´da Dünya Şampiyonamız var. Orada da final oynamak istiyorum. 2024'te Paris'te de 3'üncü altını alıp tarihe ismimi yazdırmak istiyorum. Türkiye'de bir Naim Süleymanoğlu olmak istiyorum. Umarım bunu başarırım" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Müsabakalardan görüntüler
Abdullah Öztürk'ün açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ
2022-03-29 10:32:50

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