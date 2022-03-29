Kapı kapı gezip imsakiye ve lokum dağıttı

Sivas’ta bu muhtar Ramazan dolayısı ile kapı kapı gezip mahalle sakinlerine imsakiye ve lokum dağıttı.

Sivas’ın Gürün ilçesi Kurultay Mahallesi Muhtarı İlhami Atmaca, Ramazan ayı münasebetiydi mahalle sakinlerine küçükte olsa bir armağanda bulunmak istedi. Atmaca kapı kapı gezerek mahallesindeki tüm hanelere imsakiye ve lokum hediye etti. Atmaca mahalle sakinlerinin Ramazan ayını tebrik ederken mahalle sakinlerinde kendisine teşekkür etti.

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