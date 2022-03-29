Sivasspor Kadın Futbol Takımı'nın hedefi Trabzon

Kadınlar Süper Ligi B Grubu erteleme maçında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor Kadın Futbol Takımında Teknik Direktör Nevzat Ercanlı, "Bizim için çok önemli bir maç. Almamız gereken bir maç. Buradan alacağımız 3 puan Trabzonspor ile aramızdaki puan farkını 5’e çıkartacak. 6 puanlık bir maç diyebiliriz" dedi.

Kadınlar Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, ligin erteleme maçında sahasında karşılaşacağı Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.

Yapılan antrenman öncesi İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Nevzat Ercanlı, Trabzon maçının kendileri açısından çok önemli olduğunu söyledi. Ercanlı, "Konak maçında istemediğimiz bir sonuçla sahadan ayrıldık. Konak gerçekten iyi bir rakip. Üst sıralarda ilk 4’e kalma mücadelesi veriyor. Hazırlıklarımızı biz yapmıştık ama Konak’ın gücünü biliyorduk. Aynı ALG gibiydi. Yani üst düzey bir takım. 45+2’de gol yedik. Devre de zaten o santra ile bitti. Pozisyon da yakaladık. Aslında yakalamış olduğumuz pozisyonları değerlendirseydik farklı olurdu. İkinci yarı bir pozisyonumuz var ki net onu da değerlendiremedik. Konak’ın da net pozisyonları vardı. Olmadı. Artık biz Trabzonspor ve Samsun İlkadım maçlarına bakacağız. Alacağımız puan veya puanlar ligdeki yerimizi belirleyecek. Çocuklarımızda aşırı maçlardan dolayı yorgunluk var, sakatlarımız var. Onlar inşallah bugün akşamki tedavilerinin ardından 11’imizi belirleyip en iyi şekilde sahaya çıkacağız. Trabzonspor ve Samsunspor müsabakaları bizim için çok önemli" dedi.



"Almamız gereken bir maç"

Sivassporlu taraftarları maça davet eden Ercanlı, "Trabzonspor’la erteleme maçımız. Yabancı sporcularımız oynamayacaklar. Sonradan transfer oldukları için erteleme maçında mücadele edemeyecekler. Halihazırda onların yerini dolduracak arkadaşlarımız var. Bizim için çok önemli bir maç. Almamız gereken bir maç. Buradan alacağımız 3 puan Trabzonspor ile aramızdaki puan farkını 5’e çıkartacak. 6 puanlık bir maç diyebiliriz yani. Seyirciyi bekliyoruz. Sivas halkını bekliyoruz. Yarın saat 12.00’de Spor Vadisi'nde Sivasspor ve Trabzsonpor kadın futbol takımı müsabakası var. Tüm Sivas halkını davet ediyoruz" diye konuştu.



Yiğido Kızlar maça hazır

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde Teknik Direktör Nevzat Ercanlı ve yardımcıları nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. İdman koşu ile başladı, daha sonra ısınma hareketleri yapan kırmızıbeyazlılar, topla beraber istasyon çalışması ile idmanını sürdürdü. Antrenman yarım sahada çift kale maçla ve taktik çalışmaları ile sona erdi. Sivasspor idmanın ardından kampa girdi.

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