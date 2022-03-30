Fabrikanın çatısından düşen 3 işçi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta bir fabrikanın çatısındaki güneş enerji sistemi tesisatını tamir ederken tutundukları panelin kırılması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen 3 işçi yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 4'üncü kısımda pantolon üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın güneş enerji sistemi tesisatını tamir etmek için çatıya çıkan Sedat Kılıç, İbrahim Kaynak ve Ömer Akçaban, tutundukları panelin kırılması sonucu yaklaşık 10 metreden düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-03-30 10:13:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.