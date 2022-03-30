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Rıza Çalımbay: Türkiye Kupası'nda finale gitmek istiyoruz

DHA

Rıza Çalımbay: Türkiye Kupası'nda finale gitmek istiyoruz


SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Türkiye Kupası'nda finale gitmek istiyoruz. Kupa maçı bizim için de Sivas için de çok önemli. 2 maçı kazandığımız taktirde final oynayacağız" dedi.
Çalımbay ligde hafta sonu oynayacakları GZT Giresunspor maçını kazanmak istediklerini de belirterek, "İki takım için de önemli bir maç. Bütün her şeyimizi ortaya koyacağız" diye konuştu.
Çalımbay, hafta sonu oynayacakları GZT Giresunspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Milli maç arasını iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen Çalımbay, "Sakat oyuncularımız var. İnşallah GZT Giresunspor maçına yetişecekler. Milli maç arasından önce 2 tane çok zor maç oynadık. İkisini de çok iyi şekilde kazandık. Önümüzdeki GZT Giresunspor maçı da zor bir deplasman. İki takım için de önemli bir maç. Bütün her şeyimizi ortaya koyacağız. Max Gradel ve Fayçal Fajr dışında ki tüm oyuncularımız burada. Oradan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Lig biraz zor ve karışık geçiyor. Hakem arkadaşları da tekrar geri alacaklar herhalde. Karma karışık şeyler var ama biz kendi adımıza ligi iyi bir şekilde bitirmek için elimden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.
'FİNALE GİTMEK İSTİYORUZ'
Süper Lig'de biraz daha rahatladıktan sonra tek hedeflerinin Türkiye Kupası olacağını söyleyen Çalımbay, "Türkiye Kupası'nda finale gitmek istiyoruz. Onun için de tüm hazırlıklarımızı yapacağız. Takımımla gurur duyuyorum. İki senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Çok güzel işler yapıyoruz. Ligde en fazla maç yapan takımlardan bir tanesiyiz. Herkesten önce lige başladık. Sezonu çok erken açtık. Bunlara rağmen güzel şeyler yaptık. Ligde biraz sıkıntı yaşadık. Eksiklikler ve sakatlıklardan dolayı. Toparlandık ve kalan 8 maçı çok iyi şekilde tamamlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Oyuncularıma her zaman güvendim. Kupa maçı bizim için de Sivas için de çok önemli. 2 maçı kazandığımız taktirde final oynayacağız. Bu da bizim için çok büyük mutluluk olacak" dedi.
'BURAK YILMAZ KEŞKE MİLLİ TAKIMI BIRAKMASAYDI'
FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turunda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz'e 3-1 yenilerek Dünya Kupası'na veda ettiği maçı da değerlendiren Çalımbay, "Portekiz karşısında maça tutuk başladık. Portekiz yenilmeyecek bir takım değildi. Sonradan iyi oynamaya başladık. Oyuncularımızın yüzde 70'i yüzde 80'i Avrupa'da oynuyor. Portekiz liginin daha üstünde oynayan arkadaşlarımız var. Yenebilirdik ama şanssızlık oldu. Benim en çok üzüldüğüm nokta Burak Yılmaz'ın milli takımı bırakması. Keşke devam etseydi. Fransa'da oynuyorsa Burak Yılmaz bence milli takımda da rahatlıkla oynar. Milli takıma çok şeyler verdi. Fransa'da takımı şampiyon olurken Burak en fazla katkıyı veren isimdi. Burak Yılmaz bulunmaz ve kaliteli bir oyuncu. İlerde belki görüşülürse döner. Bana göre milli takımın Burak Yılmaz'a ihtiyacı var" diye konuştu.
'KEREM ATAKAN KESGİN'İN ÖNÜ AÇIK'
Çalımbay, takımın genç isimlerinden Kerem Atakan Kesgin'in de ümit milli takıma çağrılmasını değerlendirerek şunları söyledi:
"Kerem Atakan Kesgin çok yetenekli ve iyi bir oyuncu. Daha da iyi olacak. İyi yerlere geleceğine eminim. Biz buraya ilk geldiğimizde Mert Hakan Yandaş çok az oynamıştı. Maç sayısı çok azdı. Biz geldikten sonra bambaşka şekilde oynadı. Mert Hakan Yandaş'ın aynı yaptıklarını Kerem Atakan Kesgin de yapabilir. O çok yetenekli ve gole giden bir oyuncu. Forvet arkası ve 8 numara oynayabiliyor. Önü açık. Her şey kendine bağlı. 2 sene içinde çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Rıza Çalımbay'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2022-03-30 15:07:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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