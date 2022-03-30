Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi HEDEF 2022 LGS-YKS ve ERDEM Destek Programı Başvuru, Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında yürütülmekte olan Hedef 2022 LGSYKS Projeleri ve ERDEM Destek Programı ile ilgili başvuru, bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İki oturum halinde gerçekleştirilen toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal, Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürleri ve koordinatör öğretmenlerle bir araya geldi. Merkez Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda Hedef 2022 YKS Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıda, koordinatör öğretmenler tarafından YKS ile ilgili okullarda yürütülen faaliyetlere ilişkin sunum yapıldı. Daha sonra ERDEM Destek 2022 Programına başvuru konusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE biriminde görevli Sınıf Öğretmeni Oğuzhan Karaküçük tarafından bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Hedef 2022 YKS Projesi bağlamında okullarda yürütülen çalışmaların çok değerli olduğunu vurguladı. Aslan, öğrenci motivasyonunun sağlanması noktasında düzenlenen kamp ve gezi faaliyetleri, birebir öğrenci takibi ve velilere yönelik yürütülen çalışmaların da önemine işaret etti. Okul müdürleri ve öğretmenlerin, görüş öneri ve taleplerini de dinleyen Aslan, ERDEM Destek Projesine başvuru yapılmasını istedi.

Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda gerçekleştirilen Hedef 2022 LGS Projesi temalı oturumda ise Şube Müdürü Bekir Dal, İmam Hatip Ortaokulu müdürleri ve koordinatör öğretmenlerle bir araya geldi. LGS'ye hazırlık süreci ve bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmaların ele alındığı oturumda; ERDEM Destek 2022 Programı ile ilgili sunum yapıldı. Toplantının son bölümünde okul müdürleri ve koordinatör öğretmenler görüş, öneri ve taleplerini dile getirdi.

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