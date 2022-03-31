Nisan ayı geldi, buz tutan göl halen çözülmedi Pusat Özen Baraj Gölü hala donuk vaziyette

Sivas’ta sert geçen kış mevsiminde donan Pusat Özen Baraj Gölü, Nisan ayı gelmesine rağmen halen çözülmedi.

Son yılların en sert ve uzun kış mevsimini yaşayan Sivas’ta, Sibirya soğuklarının etkisi halen sürüyor. Sivas’ın Hafik ilçesi sınırları içerisinde yer alan Pusat Özen Baraj Gölü, dondurucu soğukların etkisi ile buzla kaplanmıştı. Kış ortasında gölün yüzeyindeki buz kalınlığı 1 metreye ulaştı. Mart ayının bitmesine rağmen buz tutan göl halen çözülmedi. Gölün bahar mevsiminin ortasında buzla kaplı olmasının yanı sıra su altında kalan Pusat köyü cemisinin minaresi de dikkat çekiyor. Son yıllarda gölde su seviyesi düştükçe minare su yüzeyine çıktı. Seviye düştükçe minare daha da belirginleşti.



85 yaşında, böyle soğuk görmedi

Köy sakinlerinden 85 yaşındaki Ali İhsan Yörük, hayatı boyunca en soğuk kış mevsimini geçirdiğini belirterek, “Bu yıla kadar böyle bir şey olmadı. Bu sene Allah böyle takdir etti. Ben 85 yaşındayım, bugüne kadar bu kadar soğuk görmedim. Nisan ayına geldik. Halen gölün buzu çözülmedi. Kış uzadı, mecbur kaldım arıları çıkartmak zorunda kaldık. Nasıl olacak bilmiyorum” dedi.

Köy sakinlerinden Kamer Kızılyar ise, “Bu yıl kış çok çileli geçti. Çok yordu bizi. Tabi Allah’ın taktiri. Ama çok uğraştık çok mücadele ettik. Barajın üzeri halen buz. Suyun seviyesi yükselecek mi azalacak mı tahmin edemiyoruz. Buzlar çözülünce göldeki su seviyesi ortaya çıkacak. Nisan ayına girdik, ama halen zemheri kışı yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

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