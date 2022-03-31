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İftardan imsağa kadar kimse elektriksiz kalmayacak Sivas, Tokat ve Yozgat’ta Ramazan ayına özel düzenleme yapan ÇEDAŞ, iftardan imsak saatine kadar planlı kesintileri iptal etti

İHA

İftardan imsağa kadar kimse elektriksiz kalmayacak Sivas, Tokat ve Yozgat’ta Ramazan ayına özel düzenleme yapan ÇEDAŞ, iftardan imsak saatine kadar planlı kesintileri iptal etti

Sivas, Tokat ve Yozgat’ta Ramazan ayına özel düzenleme yapan ÇEDAŞ, iftardan imsak saatine kadar planlı kesintileri iptal etti.
ÇEDAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada. Ramazan ayı boyunca tüketicilerin enerjide sıkıntı yaşamaması için yatırım, bakım ve onarım çalışmalarının saatlerini yeniden düzenlendiği duyuruldu. Ayrıca iftar ve imsak saatleri arasındaki planlı bakımlarının iptal edildiği açıklandı. Buna göre ÇEDAŞ, Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 09:00 ile 15:00 saatleri arasında mesken ağırlıklı kullanıcıların bulunduğu bölgelerde acil durumlar dışında kesinti yapmayacak.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada “Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 1 milyondan fazla aboneye hizmet veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), bu yıl 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı boyunca tüketicilerin enerji konusunda sıkıntı yaşamaması için yatırım, bakım ve onarım kaynaklı planlı kesintileri iftar ve imsak vakitlerine göre yeniden belirledi. ÇEDAŞ’ın Ramazan’ın başlamasından bir gün önce 1 Nisan Cuma itibarıyla devreye alacağı uygulamaya göre, iftar ve imsak saatlerini kapsayan 16:00 ile 08:00 arasında mesken ağırlıklı kullanıcıların bulunduğu bölgelerde acil olmayan hiçbir kesinti yapılmayacak. Yine Ramazan ayı boyunca gün içinde gerçekleştirilmesi kaçınılmaz olan kesintiler de en geç saat 16:00 itibarıyla sonlandırılacak. Elektrik enerjisi tedarikinin güvenli bir şekilde sağlanması için gerçekleştirilmesi zorunlu çalışmalar ise 09:00 15:00 saatleri arasına kaydırılacak.” dendi.
Planlı kesinti nedir, neden yapılır?
Ayrıca yapılan açıklamada planlı kesintilerin neden yapıldığı şu şekilde ifade edildi. “ Elektrik dağıtımında planlı kesintiler; ileride daha büyük çaplı kesintilerin önüne geçmek, mesken, ticarethane ve sanayi abonelerinin talep ettiği enerjiyi karşılamak, artan tüketime yanıt üretebilmek için yapılan yatırım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bir zorunluluk olarak gündeme geliyor. ÇEDAŞ, dağıtım şebekesindeki aksamaların kullanıcılara etkisinin asgari düzeyde kalması adına, yıl içinde planlı elektrik kesintisi gerektiren çalışmalarını yüzde 30 oranında gece 00:0006:00 arasında gerçekleştiriyor. Ancak alçak gerilim ve orta gerilim havai hatlardaki bakım çalışmaları, teknik kısıtlamalar ve iş güvenliği nedeniyle gün içi saatlerde yapılabiliyor. Kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtımı için yatırımlarına ara vermeden devam eden ÇEDAŞ, yatırım, bakım ve onarım çalışmaları sırasında tüketicilerin güvenliği için tüketicilerini önceden SMS ile bilgilendirerek planlı kesintileri gerçekleştiriyor.”

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