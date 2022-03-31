Sivasspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü



SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci hafta maçında cumartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardında pas çalışmaları yapan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Ülkelerinin milli takım kampından dönen Dimitrios Goutas, Fayçal Fajr ve Max Gradel de takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Kırmızı-beyazlılar bugün akşam saatlerinde Giresun'a gidecek ve yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-03-31 14:02:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.