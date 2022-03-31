Keman resitali eşliğinde bahar temizliği Akademisyenler ve öğrenciler keman resitali eşliğinde kampüsü temizledi

Akademisyenler ve öğrenciler, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) kampüs alanı içerisinde keman resitali eşliğinde bahar temizliği yaparak çöp topladı.

Cumhuriyet Teknokent’in önünden başlayan temizlik, kampüs alanı içerisinde bulunan has bahçede son buldu. Cumhuriyet Teknokent, Kariyer Geliştirme Merkezi (KİMER), 1S1K Kulübü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ortaklığıyla gerçekleştirilen bahar temizliğinde Sivas Belediyesi Kültür Sosyal Müdürlüğünün görevlendirdiği Osman Taşköprü tarafından keman resitali yapıldı. Çöp toplarken keman resitalini duyan öğrenciler şaşkınlığını gizleyemezken, kimi öğrenciler ise şarkılarıyla kemana eşlik etti.



“Oldukça fazla atık gördük”

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğretim üyesi Mualla Akçadağ, etkinliğe 200’ü geçkin öğrencinin katıldığını belirterek, “Bu etkinlikte Cumhuriyet Teknokent’ten başlayarak has bahçeye kadar üniversitemizin kampüs alanında öğrencilerimizle birlikte çevre temizliği yapıyoruz. Oldukça fazla atık olduğunu gördük. Bu bizi üzse de aslında üniversitemizin genel anlamda çevresinin temiz olduğunu da gördük. Sigara izmaritlerinin bolca olduğunu gördük. Yaklaşık 200’ü geçkin öğrencimiz katıldı, ama öğrencilerimiz farklı noktalarda temizlik yapıyor" ifadelerini kullandı.



“Neden burada olduğumuzu soranlar oldu”

Sivas Belediyesi Kültür Sosyal Müdürlüğü tarafından görevlendiren Osman Taşköprü, öğrencilerin kendisini görünce şaşırdıklarını ifade ederek, “Arkadaşlar güzel bir etkinlik planlamışlar. Sivas Belediyesi Kültür Sosyal Müdürlüğü olarak bizi de bu etkinliğe dahil ettikleri için çok teşekkür ederiz. Güzel bir farkındalık, öğrencilerimiz de gerçekten bunun farkında olurlarsa, çevrelerini kirletmemelerinin daha iyi olacağını düşünüyorum. Benim için de farklı bir proje oldu, ilk kez böyle bir şey yaşamış olduk. Onlarla beraber bu etkinliğe katılmak gerçekten güzeldi. Onlar da ilk kez böyle bir etkinlikle karşı karşıya kaldıkları için şaşırdılar, 'Neden buradasınız?' diye soranlar oldu. Biz de 'Sizleri yalnız bırakmamak için belediyemiz adına buradayız' dedik” dedi.



“Keman eşliğinde çöp toplamak güzel oldu”

SCÜ öğrencilerinden Esin Esra Ceyhan, keman eşliğinde çöp toplamanın kendilerine keyif verdiğini söyleyerek, “1S1K Kulübündeyim. İnşallah devamı gelir, çok eğlendik, çok zevk aldık. Bir de şunun farkına vardım, sürekli buradan gelip geçiyordum, ama bu kadar kirli olduğunu bilmiyordum. Temizledik, bizim için de iyi oldu, keyif aldık. Keman eşliğinde çöp toplamak güzel oldu. En azından çöp toplarken zevk aldık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.