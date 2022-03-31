Atletizm yarışları nefes kesti

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Sivas’ta 200 sporcunun katılımı ile yapılan “Okullar arası gençler AB atletizm il birinciliği” yarışları izleyenlerin nefesini kesti.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği organizesinde yapılan okullar arası gençler atletizm yarışları sona erdi.

4 Eylül Spor Vadisi Atletizm Stadyumunda gerçekleştirilen yarışlara 11 okuldan 200 sporcu katılarak kıyasıya mücadele etti. Farklı kategorilerde yarışan sporcuların performansları izleyenlerin nefesini kesti.

Yarışlar sonunda dereceye girenlere madalya takdim edildi.

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