Müftü Pehlivan üniversite öğrencileriyle buluştu Sivas İl Müftüsü Remzi Pehlivan; Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilere yönelik düzenlenen Gençlik Buluşmaları ve Sohbet Programının konuğu oldu.

Sivas İl Müftüsü Remzi Pehlivan; Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilere yönelik düzenlenen Gençlik Buluşmaları ve Sohbet Programının konuğu oldu.

İl Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen program çerçevesinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kadıburhanettin Erkek Yurdunda öğrencilerle buluşan Pehlivan; Ramazan ayı üzerine sohbet gerçekleştirdi.

Ramazan ayının diğer aylara kıyasla daha faziletli olduğunu dile getiren Pehlivan; “Ramazan ayında yapılacak en kıymetli ibadetlerin başında oruç, namaz ve zekat ibadeti geliyor. Bu ayda yapılan ibadetler, diğer aylara göre fazileti ve mükâfatı daha fazla verilen bir aydır. Bu ayda okuyacağımız ve üzerine tefekkür edeceğimiz Kur'anı Kerim tilavetleri ibadetlerimize ayrı bir tat ve ahiretimiz için ise yoldaş olacaktır. Ramazan ayı nasıl diğer aylara kıyasla daha önemli ve faziletli ise insanın ömründe de gençlik dönemi o denli önemlidir. Gençlik gibi bir hazineye sahip olan sizlerin bu döneminizi en yararlı ve verimli şekilde geçireceğinize inanıyorum” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2022 yılı Ramazan temasını "Ramazan ve Doğruluk" olarak belirlediğinin altını çizen Pehlivan; “Ramazan ve Doğruluk konusunun ele alınışı, önce bireysel sonra da toplumsal hayatımızın huzura ve mutluluğa ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Birlik ve beraberliğimizi, ailevi ve toplumsal dayanışmamızı güçlendirici çalışmaların hayata geçirilmesine zemin hazırlayacaktır” diye konuştu.

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