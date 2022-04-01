Voleybol turnuvası büyük heyecan sahne oldu

Sivas’ta 28 takımın katılımı ile yapılan Liseler Arası Hamit Özkan Voleybol Turnuvası tamamlandı. Büyük heyecana sahne olan turnuvada; erkeklerde Hacı Mehmet Sabancı Anadolu Lisesi, kızlarda ise Şehit Furkan Anadolu Lisesi şampiyonluğa uzandı.

Sivas Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen “Liseler Arası Hamit Özkan Voleybol Turnuvası” sona erdi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından 7 Mart’ta başlama vuruşu yapılan turnuvada 20 kız ve 8 erkek takım yer aldı. Liseli öğrencilerin takımlarını şampiyonluğa taşımak için kıyasıya mücadele ettiği maçlar 2 hafta sürdü.

4 Eylül Spor Salonu’ndaki müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Törende okul takımlarına; Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve il protokolü tarafından ödülleri takdim edildi. Ayrıca törende merhum Eğitimci ve Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Özkan adına eşi Hafize Özkan’a plaket takdim edildi. Müsabakaların en centilmen takımı ise Selçuk Anadolu Lisesi seçildi.

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