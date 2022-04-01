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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ın tek AVM'si yenilenen kimliğiyle hizmet verecek

İHA

Sivas'ın tek AVM'si yenilenen kimliğiyle hizmet verecek

Sivas'ın tek AVM'si yenilenen kimliği ile İVA PARK AVM olarak hizmet vermeye devam ediyor.
Sivas’ta yönetim ve kiralama hizmetleri artık JLL Türkiye tarafından yürütülecek olan İVA PARK AVM, yenilenen ve güçlenen yapısıyla şehir ve bölge istihdamına da katkı sağlayacak. İsmini Sivas’ın içerisinde bulunan ‘İVA’ harflerinden alan Alışveriş Merkezi yenilenen kimliğiyle hizmet vermeye devam edecek. Kurumsal gayrimenkul danışmanlığı alanında hizmet veren JLL yönetim kurulu İVA Park Sivas’ta bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına Sivas Yatırım Ortaklığı Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, JLL Türkiye Eş CEO’su Dora Şahintürk, JLL Türkiye Yeniden Kiralama ve Muhasebe Kıdemli Direktörü Gökhan Faik Yazıcı, JLL Türkiye Yönetim Direktörü Hakan Tomar ve Alışveriş Merkezinin ortakları katıldı. Toplantıda Alışveriş Merkezi hakkında bilgiler verilerek gazetecilerden gelen sorular yanıtlandı.

“Güzel bir örnek gösterdik”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Sivas Yatırım Ortaklığı Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım; “Bugün alışveriş merkezimizin yeni bir başlangıcını tanıtmak için bir aradayız. Biliyorsunuz biz bu yatırımı yapmak için Sivas’ta 15 iş insanı bir araya geldi. Güzel bir örnek gösterdik. Biliyorsunuz özellikle Anadolu’da ve Sivas’ta çok ortaklıkların yürümeyeceği konusu söylenirdi. Biz bu bağlamda da örnek bir yatırım yaptık. Özellikle son yıllarda yaşadığımız ekonomik sıkıntılar ve kur artışlarından da büyük sıkıntı çekmemize rağmen başladığımız gibi aynı şekilde ortaklarımızla devam ediyoruz. İlişkilerimiz, ortaklığımız güçleniyor. Yani para kaybediyoruz ama ilişkilerimiz aynı şekilde devam ediyor. Bunu belirtmek istiyorum” dedi.

“JLL firmasıyla bugün anlaştık”

Alışveriş merkezimizin daha iyi olması, daha başarılı olması için uluslararası AVM işletmecisi olan “Primemall” ile yola çıktıklarını anımsatan Yıldırım, “5’inci senesi doldu ve yaşadığımız tecrübelerden de yola çıkarak daha iyi yönetecek, daha iyi marka getirebilecek, daha tecrübeli ve sadece alışveriş merkezi işleten bir firma değil aynı zamanda dünyadaki insan ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar içerisinde olan ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren JLL firmasıyla bugün anlaştık. Hayırlı olsun diyorum. Önce ismini değiştirmekle başladık. İVA Park. Biliyorsunuz biz her zaman Sivas’tayız ve Sivas’tan hiçbir zaman kopamıyoruz. Böyle bir düşüncemiz de yok zaten. Sivas’ın anlamı biliyorsunuz üç soğuk, üç pınar, üç göze. Bundan yola çıkarak Sivas’ın baş ve sondaki S harflerini kaldırarak üç harfini aldık. Hem böyle bir çağrışım yaptık hem de Sivas’ın geçmişteki ismini tekrar gündeme getirerek kültürel açıdan da hizmet etmek istedik. Biliyorsunuz projemiz 2017 yılında faaliyete geçti. O günden bu güne de hizmet verdi, Sivas’ın bir eksikliğini giderdi. Ama özellikle pandemiyle beraber, kur artışıyla beraber sıkıntılar yaşadık ama bugün de dimdik ayaktayız. İnşallah daha iyi olacağız” dedi.

“Sivas’ın buluşma noktası olsun”

Alışveriş merkezinin yeni isminden dolayı heyecanlı olduğunu söyleyen JLL Türkiye Eş CEO’su Dora Şahintürk, “Bugün aslında bir relansman değil yeni bir hikâyenin başlangıcı için bastığımız bir start düğmesi gibi, bir başlangıç noktası gibi görüyoruz bugünü. İsmimizden de heyecanlıyız ama bu ismin altını doldurmadığımız sürece çokta bir şey ifade etmiyor. Biz istiyoruz ki burası Sivas’ın buluşma noktası olsun, zaten mevcutta olan gücüne güç katsın. Güçlenerek devam etsin ve Sivaslı içinde ekonomisini içeresinde barındıracak önemli bir değer olsun. Zaten öyle ama umuyoruz ki o değere daha nice değerler katarız” diye konuştu.

JLL hakkında bilgiler veren JLL Türkiye Yönetim Direktörü Hakan Tomar, “Biz bildiğiniz üzere genel olarak gayrimenkul üzerinde uzmanlaşmış global ve profesyonel bir danışmanlık şirketiyiz. Uzman ekibimizle yatırımcılarımıza bütünleşik hizmetler sunuyoruz. Şuanda 80 ülkede 330 dan fazla kurumsal ofis ve 98 bin çalışanımızla hizmet veriyoruz dünyada. Türkiye’de ise ofis, lojistik, gayrimenkul, otel pazarlarının yanı sıra aktif 40’ın üzerinde alışveriş merkezinde yönetim ve kiralama hizmeti veriyoruz. Sivas İVA Park’ta yeni aramıza katılanlardan birisi ve çok heyecanlıyız. Global ve çok kültürlü bir yapıya sahip olmamız nedeniyle doğudan batıya birçok şehirde hizmet veriyoruz. Yaptığımız projelerin tümünde yerel hassasiyetlere global bir çözümle birleştirerek ortaya projeler sunuyoruz ve bunları uyguluyoruz hep beraber. Yönetimini ve kiralamalarını yaptığımız AVM lerin ihtiyaçları doğrultusunda projelerin genel fotoğraflarını çekip ihtiyaçları belirliyor ve bunlara çözümler buluyoruz. JLL Türkiye’yi sektörden ayrıştıran en önemli faktörlerden bir tanesi sadece AVM ve perakende de değil yerel, bölgesel ve kültürel pazarlarda da gayrimenkulün her formunda yatırım ve yönetim konusunda uzman bilgilerimizi hepimize sunuyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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