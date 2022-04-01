Sivasspor, Giresunspor maçına hazır



SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, yarın GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci hafta maçında deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak olan Sivasspor son çalışmasını yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Giresun'da gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Antrenmanın ardından kırmızı-beyazlılar kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. GZT Giresunspor ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 13.30'da Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-04-01 15:09:26



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