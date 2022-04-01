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Lise öğrencileri doyasıya eğlendi Sivas Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası çerçevesinde düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu. Demir dövme, halat çekme, çuval yarışı, gibi etkinliklerin gerçekleştirildiği programda öğrenciler doyasıya eğlendi.

İHA

Lise öğrencileri doyasıya eğlendi Sivas Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası çerçevesinde düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu. Demir dövme, halat çekme, çuval yarışı, gibi etkinliklerin gerçekleştirildiği programda öğrenciler doyasıya eğlendi.

Sivas Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası dolayısıyla program düzenledi.
Daha önce planlanan ancak hava muhalefeti dolayısıyla ertelenen program okul bahçesinde gerçekleştirildi.
Programa; İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Bekir Dal ve Yıldırım Solak ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Öğrencilere Türk kültürünü tanıtmayı hedefleyen program, Şube Müdürü Bekir Dal ve Okul Müdürü Gülşen Karadaş’ın selamlama konuşmaları ile başladı. Konuşmaların ardından öğrencilerin katılımı ile demir dövme, modern okçuluk, mas güreşi, halat çekme, çuval yarışı, koca ayak ve matrak oyunu gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Renkli görüntülerin oluştuğu programda katılımcılara Nogay Çayı ve hedik ikramında bulunuldu. Daha sonra ise öğrencilere kına yakıldı. Öğrenciler şeker ağacından şeker aldıktan sonra ebru çalışması yaptı. Geleneksel Türk müziği eşliğinde resim sergisini gezen öğrenciler etkinlik çerçevesinde boyadıkları yumurtaları tokuşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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