Devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı Sivas’ta yoldan çıkan tır şarampole devrildi, ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Sivas’ta yoldan çıkan tır şarampole devrildi, ağır yaralanan tır sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza SivasKayseri karayolu Akkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Kayseri’den gelip Sivas’ın Divriği ilçesine giden H.K. (48) yönetimindeki 38 GJ 006 plakalı Scania marka tır ve tıra bağlı hafriyat dorsesi bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sürücü H.K. ağır yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.