Sivas Masal Evi, 2 bin öğrenciye hizmet verdi Öğrencilerin sanatsal becerilerinin gelişmesine katkı sağlanması amacıyla 2021 Nisan ayında açılışı gerçekleştirilen Sivas Masal Evi kısa sürede 2 bine yakın öğrenciye hizmet verdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen; "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" Projesi çerçevesinde yer alan okullarda eğitim gören öğrenciler için etkinlikler düzenlenen Sivas Masal Evi; öğrencilerin sanatsal becerilerinin gelişmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Sivas'ta 2021 yılının Nisan ayında açılışı yapılan Masal Evi, bugüne kadar her eğitim kademesinde 2 bine yakın öğrenciye hizmet verdi.

Sivas Valiliği tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilen tarihi Şükriye Özçalı Konağında oluşturulan Sivas Masal Evini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, proje dahilinde yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Aslan'a Şube Müdürleri Fatih Aydın ve Muhammed Alpaslan Ünal da eşlik etti.

Bir süre Sivas Masal Evi Müdürü Hülya Kara ile sohbet eden ve kurum faaliyetleri hakkında bilgi alan Aslan, daha sonra öğrencilerin katıldığı etkinliklere eşlik etti. Aslan, kurumda görev yapan öğretmenlerle de bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

“Tüm öğrencilerimizin bu imkanlardan yararlanmasını istiyoruz”

Masal Evi'nin her kademedeki öğrencilerin sosyal ve kültürel çalışmalardan yararlanması anlamında önemli bir çalışma yürüttüğünü belirten Aslan, kurumun faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Aslan; "Masal Evimizde 1 adet kütüphane, 1 adet seramik atölyesi, 2 adet görsel sanatlar atölyesi, 1 adet dokuma atölyesi, 2 adet masal odası bulunmakta. Öğrencilerimiz belirli bir program dahilinde buralarda gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine katılıyor, hem sanatsal alandaki becerilerini geliştiriyor hem de kendi kültürünü özümsüyorlar. İlimizdeki tüm öğrencilerimizin bu imkanlardan yararlanmasını istiyoruz. Bakanlığımızca başlatılan Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi dahilinde yer alan okullarımızın öğrencilerini de belirli bir takvim doğrultusunda burada misafir ediyoruz. Öğretmenlerimiz getirmek istedikleri gruplar için randevu alıyorlar. Sabah ve öğleden sonra farklı grupları misafir ediyoruz. Öğrencilerimiz yaş guruplarına göre öncelikle masal dinliyor, dinledikleri masalı drama alanımızda canlandırıyor, daha sonra ise atölye çalışmalarına katılıyorlar. Atölyelerimizde; ebru, seramik boyama, katı, ahşap boyama gibi sanatsal çalışmalar gerçekleştiriliyor. Kurumumuz sadece öğrencilere değil yetişkinlere de hizmet vermeyi amaçlıyor. Daha fazla çocuk masallarla tanışsın diye öğretmenlerimize ve velilerimize de masal anlatıcılığı eğitimi veriyoruz” dedi.

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