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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas´ta doğalgaz patlaması güvenlik kamerasında: 3 yaralı

DHA

Sivas´ta doğalgaz patlaması güvenlik kamerasında: 3 yaralı


Eraydın AYTEKİNHüsnü Ümit AVCIYasin KIRAS/SİVAS, (DHA) SİVAS´ta 3 katlı bir binanın giriş katında doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı patlama nedeniyle binada ağır hasar oluştu.
Olay saat 23.30 sıralarında Fatih Mahallesi 3´üncü Sokak üzerindeki 3 katlı aile apartmanında yaşandı. Turan K.´nın (42) yaşadığı evde doğalgaz kaynaklı şiddetli bir patlama geldi. Zemin kat bina duvarlarının yıkılmasına neden olan patlamada çevredeki binalarda da hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliğini sağlarken, Aksa doğalgaz ekibi de sızıntıya karşı doğalgaz hattını kesti, incelemede bulundu. 
Patlama esnasında evde bulunan Turan K. ile birlikte üst katta oturan babası Abdi K. (82) ve annesi İnmi K. (74) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Turan K.´nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri evde yaşayan Turan K.´nın sorunlu olduğunu ve daha önce de evde bir kaç kez yangın çıkardığını öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİNHüsnü Ümit AVCI
2022-04-04 00:57:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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