Vali Ayhan, iftarda şehit ailelerini ağırladı

Şehit aileleri ve gaziler ile birlikte düzenlenen iftar programında bir araya gelen Sivas Valisi Salih Ayhan, şehit ve gazi yakınlarıyla yakından ilgilendi.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokolü, şehit aileleri, gaziler ve aileleri ile iftar sofrasında bir araya geldi.

Korona virüs salgınından dolayı yapılamayan iftar programı, 2 yıl aradan sonra Sivas Valiliği tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi. Programda ilk olarak Sivas Valisi Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan masaları tek tek gezerek, konuklarına ‘Hayırlı Ramazanlar’ temennisinde bulundu.

Daha sonra İl Müftüsü Remzi Pehlivan’ın duası ile oruçlar açıldı. Yemeğin ardından ilk olarak Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci söz alarak, 2 yıl aranın ardından bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayıp, Vali Salih Ayhan’a verilen iftar nedeniyle teşekkür etti. Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı ise Ramazan’ın paylaşma ayı olduğunu ifade ederek, Sivas Valiliğinin düzenlediği bu programdan dolayı mutluluğunu dile getirdi. Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ise canlarını vatanı uğruna feda eden şehit aileleri ve gaziler ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz”

Sivas Valisi Salih Ayhan ise Ramazan ayında aziz şehitlerin emanetleri ile aynı sofrayı paylaşmaktan, vatan uğrunda gazi olanlarla birlikte olmaktan büyük bir şeref duyduğunu söyledi. Ayhan, “Birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın yüceldiği bu gönül ayında gönlümüzün en müstesna yerinde bulunan siz şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ile bir araya gelmek elbette bizler için de büyük mutluluk verici. Devletimiz bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi her vatandaşımız için kollarını açarken hayırseverlerimizin de hayır ve hasenat için yarış haline giriyor olması ne kadar kıymetli, ne kadar mutluluk verici. Devletin olduğu yerde kimsesiz yoktur düsturu ile bizler çalışmaya ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Valiliğimiz öncülüğünde, Kaymakamlıklarımızın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızın tüm imkânlarıyla ve hayırseverlerimizin de desteğiyle bu mübarek ayda gönüllerine girmediğimiz, kapılarını çalmadığımız kimse kalmayacak Allah’ın izni ile. Şehit ve gazilerimizin bizim için, ülkemiz için yaptıkları fedakârlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez. Onlar sahurlarda, iftarlarda kandiller yansın, teravihlerde kubbeler Allah kelamıyla inlesin diye canlarını feda ettiler. Bu vesile ile ebediyete irtihal eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Vatanımızı, istiklalimizi, birlik ve beraberliğimizi canları pahasına savunan, bu kutlu mücadele sırasında yaralanan, sakatlanan tüm gazilerimize milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına da sabrı cemil niyaz ediyorum. Ramazanı Şerifinizi gönülden tebrik ediyorum. Rabbimden bu mübarek ayın ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.

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