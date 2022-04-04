Fakülteler voleybolda rekabet etti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Fakülteler Arası Voleybol Turnuvası” sona erdi.
SCÜ’de eğitim gören öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen turnuvaya erkeklerde 11, kadınlarda 9 takım katıldı. Erkeklerde final karşılaşmasında Mühendislik Fakültesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunu (SHMYO) yenerek şampiyon oldu. SHMYO ikinci, Fen Fakültesi ise üçüncü oldu.
Kadınlarda ise Diş Hekimliği Fakültesi Mühendislik Fakültesini yenerek şampiyonluğu elde etti. Mühendislik Fakültesi ikinci, Veteriner Fakültesi ise üçüncü oldu.
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