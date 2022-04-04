Eşini ve eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi vurdu Sivas’ta bir kişi yarım saat arayla önce eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi ardından da eşini silahla yaraladı

Sivas’ta bir kişi yarım saat arayla önce eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi ardından da eşini silahla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ta bugün akşam saatlerinde meydana geldi. E.Ş.(36) isimli şahıs önce Huzur mahallesinde eşi ile gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü R.B.’yi(28) ayağından silahla yaralayarak olay yerinden ayrıldı. E.Ş. yaklaşık yarım saat sonra bu kez Alibaba Mahallesinde eşi H.Ş.’yi(25) ayağından vurarak yakaladı. E.Ş suç aletiyle birlikte kayıplara karıştı. H.Ş. ve R.B. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Her ikisinin de hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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