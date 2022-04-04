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Sivas’ta otomobil çarpan genç ağır yaralandı, ağır hasar oluşan araç, sürücüsünün ne kadar hızlı olduğunu ortaya koydu.

Edinilen bilgiye göre, kaza, SivasErzincan karayolu Numune Hastanesi yan yolunda gerçekleşti. K.A. yönetimindeki 58 AE 039 plakalı Toyota marka araç şehir merkezi istikametine seyir halindeyken yoldan karşıdan karşıya geçmek isteyen K.C. isimli 22 yaşındaki gence çarptı. Ağır yaralanan genç ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Sürücü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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