Önce tartıştığı kişiyi, ardından eşini silahla yaraladı



Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta E.Ş. (34), önce husumetlisi R.B.'yi (28) ardından eşi H.Ş.'yi tabancayla yaraladıktan sonra kaçtı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Huzur Mahallesi Özbelsan TOKİ konutlarında meydana geldi. İddiaya göre E.Ş., aralarında husumet bulunan R.B. ile karşılaştı. E.Ş. yanında bulunan tabanca ile R.B.'ye ateş açarak bacaklarından yaraladı. R.B. olay yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan E.Ş., Alibaba Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan evine geldi. Burada da tartıştığı eşi H.Ş.'yi aynı tabanca ile bacağından ve kasığından yaraladı. Yaralı halde evden çıkarak cadde üzerinde yardım isteyen H.Ş.'yi yoldan geçen bir araç sürücüsü alarak yakındaki Alibaba Polis Merkezi'ne bıraktı. Polis merkezinde yapılan ilk müdahalenin ardından H.Ş., ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan E.Ş.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2022-04-04 22:22:01



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