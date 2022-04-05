Sivas’ta sürücü kurslarının meseleleri ele alındı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından Sivas’ta bulunan sürücü kursları bir araya toplanıp kursların yaşadığı meseleler ele alındı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından Sivas’ta bulunan sürücü kursları bir araya toplanıp kursların yaşadığı meseleler ele alındı.

Toplantıya Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, Sivas Sürücü Kursları Derneği Başkanı Hikmet Yıldız ve dernek üyeleri katıldı. Toplantıda sürücü kurslarının sorun ve sıkıntıları ele alındı.

Başkan Eken burada yaptığı değerlendirmede, “Sürücü Kurslarımızla bir araya gelerek istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızın amacı; mevcut sorunların tespiti ve çözüm önerileri oluşturmak. Burada hazırlanacak rapor TOBB başta olmak üzere yereldeki kurumlarımız ve Ankara’daki kurumlarımıza ileteceğiz” dedi.

Başkan Eken, Sivas’ta her anlamda birlik ve beraberliğin önemli olduğunu vurgulayarak, “Sürücü kurslarımız arasında da birlik ve beraberlik sağlanmalı. Bir ve beraber olduğunda tüm zorluklar aşılıyor. Sürücü kurslarımız bize taleplerini iletti. Bunlarla ilgili gerekli girişimlere başladık. Sürücü kurslarımız, içerisinde sosyal tesisi olan, yeni ve kalıcı bir eğitim sınav başlangıç noktası ve sınav güzergahı belirlenmesini istiyor. Farklı illere yakın olan ilçelerimiz ile merkeze yakın ilçelerimizde fiyatlarda bulunan farklılıklar nedeniyle merkezden adaylar buralara yönelmektedir. Hatta başka bölgelerden sürücü kurslarının gelerek bu bölgelerimizde eğitim vermektedir. Bu konuda da kalıcı çözüm bekliyorlar. Ayrıca kamu kurumlarımız tarafından yapılan ihalelerde il sınırı içinde faaliyet gösteriyor olmak diye ibare eklenmesi de kurslarımızı rahatlatacaktır” diye konuştu.

Başkan Eken, sürücü kurslarının talepleri arasında yer alan ÖTV’siz araç alımı konusunu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve bakanlığa ilettiklerini söyledi.

Sivas Sürücü Kursları Derneği Başkanı Hikmet Yıldız, sektörün sorunlarının çözümü konusunda gösterdiği çaba nedeniyle Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken’e teşekkür etti.

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