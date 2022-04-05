Vali ve rektör orucunu öğrencilerle birlikte açtı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) öğrencileri için düzenlenen iftar programı SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve Sivas Valisi Salih Ayhan’ın katılımıyla gerçekleştirildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) öğrencileri için düzenlenen iftar programı SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve Sivas Valisi Salih Ayhan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Sivas Valiliğinin katkılarıyla Cumhuriyet Üniversitesinde düzenlenen iftar programına Rektör Yıldız ve Vali Ayhan’a yaklaşık 2 binin üzerinde öğrenciye eşlik ederek oruçlarını açtı.

İftar programı Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Kur’an tilavetinin ardından Rektör Yıldız bir konuşma gerçekleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Yıldız, “Önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de sizlerle birlikte iftar yapmak istiyoruz. İftarlarımızı hayır sahipleri veriyor. Bugün de Valilimiz veriyor. Sayın Valime teşekkür ediyorum. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin.” dedi.

Vali Ayhan ise mübarek bir günde öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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