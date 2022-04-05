Sivasspor - Başakşehir maç biletleri satışta

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Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta maçında DG Sivasspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak olan karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32. hafta maçında Sivasspor ile Başakşehir arasında 10 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.

Bilet fiyatları şöyle:



VIP Alt Tribün: 35 TL

Maraton Tribünü: 25 TL

Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 15 TL

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