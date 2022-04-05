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Sivasspor’da idman yapan Ukraynalı sporculardan Vali Ayhan’a ziyaret

İHA

Sivasspor’da idman yapan Ukraynalı sporculardan Vali Ayhan’a ziyaret

DG Sivasspor tesislerinde idman yapan Ukraynalı sporcular, Sivas Valisi Salih Ayhan’ı ziyaret etti.
Ukrayna’da futbol takımlarının altyapılarında forma giyen ve Türkiye’ye getirilerek Süper Lig’deki bazı kulüplerde misafir edilen sporculardan Sivas’ta kalanlar Sivas Valisi Salih Ayhan’a ziyarette bulundu. Vali Ayhan, Sivasspor tesislerinde antrenman yaparak futbol hayatlarına devam etme imkanı sunulan Ukraynalı sporcuyla bir süre sohbet etti.
Ziyarette Sivasspor Başkan Vekili Erdal Sarılar ve Asbaşkan Faruk Taşseten de yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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