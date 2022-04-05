Aslan, lise öğrencileriyle buluştu Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Şehit Ahmet Eyce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri ile "Kütüphane Söyleşisi" programında bir araya geldi

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Şehit Ahmet Eyce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri ile "Kütüphane Söyleşisi" programında buluştu.

Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde oluşturulan okul kütüphanesinde öğrencilerle sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" çerçevesinde Sivas'ta 94 okula kütüphane kazandırıldığını belirten Aslan, "Sıfır Atık Projesi" dahilinde ise birçok okulda atık malzemelerin değerlendirilmesi ile yeni kütüphaneler oluşturulduğunu dile getirdi. Bu çerçevede Şehit Ahmet Eyce MTAL bünyesinde de "Sıfır Atık Kütüphanesi" oluşturulduğunu belirten Aslan, "Sizlerin emekleri ile oluşturulan bu güzel kütüphanede sizlerle bir araya gelmek beni çok mutlu etti. Bu güzide mekânın oluşmasında emeği olan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum " dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının okul kütüphanelerinin sadece kitap okunan yerler değil sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin gerçekleştirildiği alanlar olması yönündeki vizyonu doğrultusunda Sivas'ta okul kütüphanelerinin yeni bir kimliğe büründüğünü belirten Aslan, "Bu çalışmalarla çok önemli kazanımlar elde ediyoruz. Öğrencilerimiz hem kendi kütüphanelerini kendileri tasarlıyor, hem geri dönüşüm, temiz çevre ve sıfır atık konusunda bilinçlenerek bir farkındalık oluşturuyor hem de bu mekanlarda kitap okuyarak farklı etkinlikler gerçekleştirebiliyor" ifadelerini kullandı.

Aslan, sohbetin ardından öğrencilerin katıldığı ebru çalışmasına da eşlik etti. Bir süre öğrencilerin çalışmalarını izleyen Aslan, daha sonra ebru çalışması yaptı.

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