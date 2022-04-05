Sivas’ta kick boks şampiyonası heyecanı

Sivas’ta başlayan Okullararası Gençler Türkiye Kick Boks Şampiyonası tüm hızıyla devam ederken, şampiyonanın seremonisi Sivas Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ve il protokolünün katılımıyla yapıldı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Okullararası Gençler Türkiye Kick Boks Şampiyonası sürüyor. Taha Akgül Spor Salonu’nda devam eden heyecan dolu şampiyonaya 81 ilden 800 sporcu katılım sağlıyor.

Bu kapsamda dün başlayan şampiyonanın seremonisi bugün Sivas Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, il protokolü, federasyon yetkilileri, antrenörler ve sporcuların katılımıyla yapıldı. Sporcuların tören yürüyüşü ile başlayan seremoni saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.



Kayıcı: “Sivaslılara teşekkür ediyoruz”

Daha sonra konuşma yapan Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, katılımcılara başarılar dileyerek, “Sivaslı hemşehrilerimizin sıcaklığını gördük ki bizler çok mutlu olduk. Bütün okullarımız adına Sivaslılara teşekkür ediyoruz. Ben turnuvanın buraya verilmesinde başta Gençlik Spor İl Müdürümüz olmak üzere mahiyetinde çalışan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kazasız belasız bir turnuva geçirmenizi temenni ediyorum” dedi.



Öztürk: “Bu heyecanı yaşamak çok kıymetli”

Sivas Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk ise, şampiyonanın sakatlıksız geçmesini temenni ederek, “Bugün Sivas şehrimiz Sultan Şehrimiz çok güzel organizasyonlardan çok güzel spor müsabakalarından bir tanesine ev sahipliği yapmakta. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve Gençlik Spor Bakanlığımız Sivas ilimize birçok konuda bölgesel düzeyde ulusal düzeyde bu turnuvaları vermekteler. Sivas’ımız Türk medeniyetinin en şah eser eserlerinin olduğu Türk kimliğinin Anadolu’ya mührünün basıldığı nadir şehirlerden bir tanesi. Bu şehrimizde sizleri ağırlamak bizler için çok büyük mutluluk değerli gençler. Ben müsabakaların kazasız belasız bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum. Şimdiden tüm sporcularımızı kutluyorum. Sizlerin sporla uğraşması, spora yönelik bu hevesi, heyecanı bizleri de mutlu etmekte. Her gencimizin bir spora meyletmesini arzu ediyoruz. Onun için burada derece almaktan ziyade bu heyecanı yaşamak, Sivas’ı yaşamak birbirinizle takım ruhu içerisinde müsabakaları yapmanız hepimiz için çok daha önemli ve kıymetli. Yine hakemlerimize başarılar diliyorum. Kazasız belasız bir turnuva diyorum” diye konuştu.

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