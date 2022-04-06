Sivas’ta ilk çeyrekte 23 milyon 239 bin dolar ihracat Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, yılın ilk çeyreğinde Sivas'ta 23 milyon 239 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini söyledi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 2022 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında gerçekleştirilen ihracat rakamlarını değerlendirdi.

2021 yılı aynı döneminde 19 Milyon 535 Bin dolar olan ihracatın, 2022 yılı aynı döneminde yüzde 19,08'lik artışla 23 milyon 239 bin dolara ulaştığını aktaran Eken, "Ocak ayında 7 milyon 346 bin dolar gerçekleşen ihracatımız Şubat ayında ise 7 milyon 712 bin dolara ulaştı" ifadelerini kullandı.

Mart ayında ise ihracatın 8 milyon 180 bin dolar olduğunu belirten Eken, şu şekilde konuştu; "2021 yılı Mart ayında 7 milyon 10 bin dolar olan ihracatımız 2022 yılı Mart ayında yüzde 16,09'lik artış ile 8 milyon 180 bin dolara yükseldi. 2022 yılının ilk çeyreğinde 23 milyon 239 bin dolar olan ihracatımız ilimizdeki sanayide büyümenin devam ettiğini ortaya koydu. İhracatımızda ilk sırayı 2,5 milyon dolar ile makine ve aksamları alırken, ikinci sırada madencilik ürünleri yer aldı. İhracat yaparak ülkemize ve ilimize ciddi katkı sağlayan tüm ihracatçı üyelerimizi tebrik ediyor, kendilerine teşekkür ediyorum."

Sivas'ın büyümesi ve gelişmesi için Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Eken, “Demirağ OSB'nin teşvik dahiline alınması şehrimizin büyümesi ve gelişmesi açısından olmazsa olmazımızdı. Birinci OSB’nin de Cazibe Merkezine alınması için mücadelemizi ve taleplerimizi sürdürüyoruz. Demirağ OSB'nin teşvik dahiline alınmasıyla birlikte arsa tahsislerimiz de başladı. Mayıs ayında bazı fabrikalarımızın temelleri atılacak ve bacalarının tütmesiyle şehrimizdeki işsizlik bitecek ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağız. İhracatımız, Demirağ OSB ile birlikte Sivas'ın teşvik sıralamasındaki yerinin değişmesi ile milyar dolar seviyelerine ulaşacağına olan inancımız tamdır" şeklinde konuştu.

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