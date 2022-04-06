Oryantiring U-14 Ligi yarışları Sivas’ta yapıldı

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Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen Oryantiring U14 Ligi yarışları Sivas’ta gerçekleştirildi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde Oryantiring U14 Ligi yarışları Sivas’ta yapıldı. Hamidiye Kültür Bahçesinde düzenlenen heyecan dolu yarışlara 9 ilden 152 sporcu katılım sağladı.

14 kategoride düzenlenen yarışlarda sporcular hünerlerini sergiledi. Heyecan dolu yarışlar sonunda dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. Sporculara ödüllerini Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Türkiye Oryantiring Federasyonu yetkilileri, hakemler ve antrenörler takdim etti.

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