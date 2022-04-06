Sivasspor, Başakşehir maçına hazırlanıyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32. hafta maçında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çabukluk ve sürat çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlığı bulunan Moussa Konate ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Kırmızıbeyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Başakşehir 10 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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