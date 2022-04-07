Sivasspor’da Kayode şoku!

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DG Sivasspor Kulübü, deneyimli futbolcu Olarenwaju Kayode’nin sakatlandığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Sivasspor’da sakatlık şoku yaşandı. Kulüp Doktoru Burak Ayyıldız, futbolcu Olarenwaju Kayode’nin sakatlandığını duyurdu.

Kayode’nin arka adalesinde yırtık tespit edildiğini duyuran Ayyıldız, “Oyuncumuz Olarenwaju Kayode, ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığımız GZT Giresunspor maçının devre arasında sağ arka adalesinde ağrı şikayeti ile sağlık ekibimize başvurdu. Maçın ikinci yarısına devam edemeyen sporcumuza yaptığımız kontrollerde; sağ arka adalesinde düşük seviyeli yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanılmıştır” ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki oyuncunun bir süre sahalardan uzak kalacağı da öğrenildi.

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