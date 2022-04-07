Atletizm seçmelerinde ter döktüler

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Sivas’ta Anadolu Yıldızları Ligi Atletizm il seçmeleri yapıldı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği organizesinde Sivas’ta düzenlenen “Anadolu Yıldızları Ligi Atletizm il seçme yarışları” sona erdi.

4 Eylül Spor Vadisi Atletizm Stadyumunda düzenlenen seçmeler 2 gün sürdü. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı seçmelere 80 sporcu katılım sağladı.

Seçmelerde başarılı olan sporcular 1617 Nisan’da Kırıkkale’de yapılacak olan grup yarışmalarında Sivas’ı temsil edecek. Kırıkkale’de düzenlenecek olan grup yarışlarına; Ankara, Çankırı, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Aksaray ve Kırıkkale’den sporcular katılacak.

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