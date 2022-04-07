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Siyanür tehdidi altındaki Bakırtepe’de keşif Mahkeme heyeti bilirkişiler eşliğinde, siyanürle altın çıkartılan sahada keşif yaptı

İHA

Siyanür tehdidi altındaki Bakırtepe’de keşif Mahkeme heyeti bilirkişiler eşliğinde, siyanürle altın çıkartılan sahada keşif yaptı

Bakırtepe’de siyanürle altın çıkartan Koç Holding’e bağlı Demir export firmasının aldığı 5. ÇED olumlu raporunun iptali talebinde açılan dava dahilinde bölgede bilirkişi eşliğinde keşif yapıldı.
Sivas’ın Kangal ilçesi Bakırtepe bölgesinde Koç Holdinge bağlı Demir export firması tarafından işletilen altın madeninde kapasite artırımına yönelik alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunun iptali yönünde Sivas İdare Mahkemesinde açılan dava sürüyor. Mahkeme heyeti bugün devam eden dava dahilinde bilirkişiler eşliğinde maden alanında keşif yaptı. Mahkeme ilerleyen günlerde hazırlanacak bilirkişi raporuna göre raporun iptal edilip edilmeyeceğine karar verecek.
Köylüler endişeli
Siyanür kullanılarak altın çıkartılan madenin çevresinde bulunan köy sakinleri, daha önce iptal edilen 3 ÇED Olumlu raporuna rağmen firmanın çalışmalarını durdurmadan faaliyetlerini sürdürdüğünü ileri sürüp, kapasite artırımı ile çevrede oluşacak zararların daha da büyümesinden endişe duyduklarını dile getirdiler. Madende gerçekleştirilen patlatmalardan dolayı yer altı su kaynaklarını kaybettiklerini ve maden faaliyetleri sırasında evlerinde çatlaklar oluştuğunu belirten köy sakinlerini en çok tedirgin eden ise maden havasındaki siyanür havuzları.
Üç ÇED raporu iptal edildi, faaliyetleri durmadı
Çevre köylerin sakinleri adına davanın takipçisi olan aynı zamanda mağdur köylerden Eğricek köyü nüfusuna kayıtlı avukat Özgür Cenk Karabulut “Kangal Eğricek nüfusuna kayıtlıyım. Burası benim köyüm. Ankara’da avukatlık yapıyorum ama burada Koç Holding’e bağlı Demir export şirketinin işlettiği Bakırtepe Artın Madeninin ÇED olumlu kararının iptaline ilişkin keşif icra etmek için buraya geldik. Bugün ki keşif, 5. ÇED iptal davasının keşfi. Daha önceki süreçte mahkemenin verdiği iptal kararlarına rağmen şirket sürekli bu yargı karalarının etrafından dolaşarak ÇED raporlarını revize edip faaliyetini sürdürmeye devam etti. 5. ÇED raporunda daha önceki ÇED raporlarının kapasite artırımına ilişkin bir dava. Şirket burada daha öncesi ÇED raporlarındaki açık ocak, yığın alanı, işlenecek malzeme miktarı, kullanılacak patlayıcı miktarı ve kullanılacak siyanürün artırımı ile ilgili bir ÇED raporu hazırladılar. Bakanlıkta ÇED olumlu kararını verdi. Mahkeme heyeti bilirkişilerle birlikte yaptığımız keşif sonrasında bilirkişi raporu hazırlanacak. Sonrasında mahkeme konuyla ilgili bir karar verecek. Burada doğal yapının tahrip edildiği görülüyor. Böyle bir alanda madencilik faaliyeti yürütülmesini biz doğru bulmuyoruz. Vatandaşlarımız ortaya çıkabilecek risklerden endişeli.” dedi.
Evlerde çatlaklar oluştu
Maden sahasına yakın köylerden Kalkım köyü sakinlerinden Erkan Kaya, yaşadığı köye bağlı mezranın maden sahasına oldukça yakın olduğunu belirtip, madendeki patlatmalardan dolayı evlerinde çatlaklar oluştuğunu söyledi. Kaya, “Buradaki faaliyetlerden dolayı evlerimizde çatlaklar oluştu, yer altı sularımız azaldı. Demir export’tan bize evlerimizin tamir edileceğine dair söz verildi. Ama yapılan bir şey olmadı. Eski evler ve yeni yapılan evlerin tümünde çatlaklar var. Hiçbir şekilde bize yardımcı olmadılar.” Dedi.
“Kapasite artarsa çevreye verilen zarar da artar”
Bakırtepe Çevre Platformu Sözcüsü Sabahat Yaraşır, maden firmasının kapasite arttırması halinde firmanın bugüne kadar çevreye vermiş olduğu zararın daha da artacağını belirtip, “2013 yılından bu yana burada siyanürlü altın işletmeciliğine karşı mücadele veriyoruz. Yıllardır hem eylemsel olarak hem hukuksal olarak verdiğimiz mücadele neticesinde mahkemeler birçok karar verdi. Ama Koç bu kararları tanımayarak faaliyetlerine devam etti. Firma buraya verdiği zararları göz ardı ederek kapasitesini artırmak istiyor. Yeni havuzlar açıyor ve yeni kazı alanları oluşturuyor. Biz firmanın çevreye daha fazla zarar vereceğine, köylülerin verimleri düşüyor, köy sakinlerinin evlerinde çatlaklar oluşuyor. Kapasitenin artması ile bu zararlarında artacağını bildiğimiz için bugün buradayız ve bunların buradan gitmesini istiyoruz.” Şeklinde konuştu.
Kapasiteyi yüzde 50 oranında artırmak istiyorlar
Koç Holding’e bağlı Demir export firması Bakırtepe’de yaklaşık 678 hektarlık ÇED alanını yaklaşık yüzde 50 oranında arttırmaya çalışıyor. Bu şekilde 2 milyon 345 bin metre küp olan üretim kapasitesini 3 milyon 700 bin metre küpe çıkartmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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