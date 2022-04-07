Makas atan otomobil kazaya neden oldu: 3 yaralı



Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta bir otomobilin makas atması sonucu, sürücüsünün kontrolünden çıkan başka bir otomobilin yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü Şahin Kaya, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerindeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) önünde meydana geldi. Şahin Kaya yönetimindeki 58 ACV 428 plakalı otomobil, iddiaya göre, henüz plakası belirlenemeyen bir otomobilin makas atması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Şahin Kaya ile Burak Kaya ve Ali Başçı yaralandı. Otomobil sürücüsü Kaya, araç içerisinde sıkıştı. Kaza yerine sağlık ve Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Burak Kaya ile Ali Başçı ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından sürücü Kaya, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde ambulansla alınan Kaya, aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen otomobilin sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-04-07 22:22:20



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