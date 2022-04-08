Gece okulu tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor Sivas’ta AND Eğitim ve Öğretim Kurumlarına bağlı hizmet veren Pusula Aksam Lisesi tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor

Sivas’ta AND Eğitim ve Öğretim Kurumlarına bağlı hizmet veren Pusula Aksam Lisesi tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

Sivas’ın tek akşam okulu olan Pusula Aksam Lisesi iş hayatına erken atılıp liseyi tamamlayamayanların lise mezunu olabilmeleri noktasında önemli bir görev üstleniyor. Eğitim faaliyetlerini sürdüren okul aynı zamanda faaliyet alanlarıyla ilgili bilgilendirme çalışmalarını da yürütüyor.

Okul Müdürü Perihan Gübüz ve Okul Müdür Yardımcısı Seçil Üngör sivil toplum kuruluşları ziyaretleri çerçevesinde Sivas Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akgül’ü ziyaret etti. Ziyarette okulun tanıtımının yanı sıra daya bağlı esnaf ve çocuklarına yönelik indirim anlaşması yapıldı.

Akgül, akşam okulunun önemli bir açığı kapattığını dile getirip okul idarecilerine teşekkür etti. Akgül ayrıca oda olarak okulun her zaman destekçisi olacaklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.