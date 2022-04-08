Polis haftasında şehitler unutulmadı Sivas’ta Polis Teşkilatı’nın 117’nci kuruluş yıl dönümünde il protokolü Yukarı Tekke mezarlığında bulunan şehitlikleri ziyaret etti.

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta Polis Teşkilatı’nın 117’nci kuruluş yıl dönümünde il protokolü Yukarı Tekke mezarlığında bulunan şehitlikleri ziyaret etti.

Polis Teşkilatı’nın 117’nci kuruluş yıl dönümünde, Yukarı Tekke Mezarlığı’nda bulunan Garnizon Şehitliği ile Polis Şehitliği ve İlk Şehitlik ziyaret edildi. Ziyarete Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkan Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve il protokol üyeleri katıldı. İlk olarak Polis Şehitliği’ni ziyaret eden protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Şehitlerin mezarları başında dua eden il protokolü şehit ailelerine de baş sağlığı diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.