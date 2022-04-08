Kazada aralarında 1 aylık bebeğinde bulunduğu 4 kişi yaralandı

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen kazada aralarında 1 aylık bebeğinde bulunduğu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza KayseriMalatya karayolu Sivas Kayseri il sınırında meydana geldi. Kazada Kayseri’den gelip Malatya istikametine gitmekte olan İ.C. (32) yönetimindeki 12 AAD 711 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak takla attı. Araçta bulunan sürücü, Y.C. (28), İ.E.C. (3) ve bir aylık M.C. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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