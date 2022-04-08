Sivas’ta ilk çeyrekte 4 kişi trafik kazalarında vefat etti Sivas’ta bu yılın ilk çeyreğinde meydana gelen 251 ölümlü yaralanmalı trafik kazasında 4 kişi ölürken 550 kişi de yaralandı.

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı Mart ayında meydana gelen trafik kazalarının istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre Mart ayı içerisinde Sivas’ta 87 ölümlü yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi öldü, 190 kişi de yaralandı.

Kentte bu yılın ilk 3 ayında ise emniyet bölgesinde meydana gelen 251 ölümlü yaralanmalı kazada toplamda 4 kişi hayatını kaybederken 550 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.