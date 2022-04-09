Sivasspor ile Başakşehir 28. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Başakşehir, 28. kez rakip olacak.

Sivasspor ile Başakşehir, Süper Lig’in 32. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 28. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 27 maçta Sivasspor 7, Başakşehir ise 11 galibiyet elde ederken, 9 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Yiğidolar 30 kez gol sevinci yaşarken, Başakşehir de 35 gol kaydetti.

Kırmızıbeyazlı takım, Süper Final Avrupa Grubu müsabakasında Başakşehir ile 20112012 sezonunda karşı karşıya geldi. Oynanan 2 karşılaşma İstanbul temsilcisinin galibiyetleri ile sona ermişti.

Sivasspor ile Başakşehir arasında ligde geride kalan 27 maçın skorları şöyle:

20072008 sezonu

Sivasspor Başakşehir: 21

Başakşehir Sivasspor: 02



20082009 sezonu

Başakşehir Sivasspor: 03

Sivasspor Başakşehir: 12



20092010 sezonu

Başakşehir Sivasspor: 10

Sivasspor Başakşehir: 01



20102011 sezonu

Sivasspor Başakşehir: 04

Başakşehir Sivasspor: 12



20112012 sezonu

Başakşehir Sivasspor: 11

Sivasspor Başakşehir: 01

Başakşehir Sivasspor: 42 (Süper Final Avrupa Grubu)

Sivasspor Başakşehir: 12 (Süper Final Avrupa Grubu)



20122013 sezonu

Başakşehir Sivasspor: 20

Sivasspor Başakşehir: 41



20142015 sezonu

Sivasspor Başakşehir: 02

Başakşehir Sivasspor: 21



20152016 sezonu

Sivasspor Başakşehir: 22

Başakşehir Sivasspor: 22



20172018 sezonu

Sivasspor Başakşehir: 10

Başakşehir Sivasspor: 11



20182019 sezonu

Başakşehir Sivasspor: 01

Sivasspor Başakşehir: 00



20192020 sezonu

Başakşehir Sivasspor: 11

Sivasspor Başakşehir: 11



20202021 sezonu

Başakşehir Sivasspor: 11

Sivasspor Başakşehir: 00



20212022 sezonu

Başakşehir Sivasspor: 21

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