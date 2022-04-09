Sivas’ta 2 kilo toz esrar ele geçirildi Sivas’ın Suşehri ilçesinde yapılan yol kontrolleri sırasında 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi

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Jandarma timleri tarafından Sivas’ın Suşehri ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri bugün günün ilk saatlerinde Sivas’ın Suşehri ilçesi D100 karayolu üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Narkotik köpeği ile bir yolcu otobüsünde yapılan aramada N.D. (18) isimli bir gencin valizinde 2 kilo 50 gram toz Esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs savcı talimatı ile gözaltına alındı.

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