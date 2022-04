Bu köyün her yanından su fışkırıyor

Yer altı su kaynaklarının kuruma noktasına geldiği İç Anadolu Bölgesinde, Sivas'ın Tekke köyünde her taşın altından su çıkıyor, adeta köyün dört bir yanından su fışkırıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurtta yeraltı su kaynaklarında ciddi kuraklık endişesi yaşanıyor. Genel müdürlüğün geçtiğimiz yıl yayınladığı kuraklık haritasında Sivas kuvvetli kuraklık yaşanan bölgeler arasında gösterildi. Sivas’ta yeraltı su kaynaklarında ciddi kayıplar yaşanırken, Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Tekke köyünde adeta köyün dört bir yanından su fışkırıyor. Köydeki evlerin temelinden bile su çıkıyor. Yer altından gelen selenyumlu su ile zaman zaman zaman sazangiller familyasından olan, ilçede doktor balıklar olarak adlandırılan balıklar da geliyor. Köy, yer altından gelen bol suyla birlikte farlı bir güzelliğe bürünürken, sahip olduğu su kaynakları ve çevresinde oluşan bitki örtüsü ile boş zamanlarını doğa ile iç içe geçirmek isteyenler ve piknikçilere ev sahipliği yapıyor.



"Bu güzelliği korumamız için herkesten destek bekliyorum"

Köy muhtarı Haydar Ülger, köyün her tarafından su çıktığını belirtip, “Köyümüzde çıkmakta olan su kaynakları ilkbahar dönemlerinde artar, sonbahar dönemlerinde azalır. Köyümüzün her tarafından su çıkıyor. Bu güzelliği korumamız lazım. Bu güzelliği korumamız için de herkesten destek bekliyorum. Köyümüze piknik yapmak için geliyorlar. Gelen misafirlerden rica ediyoruz, burada oluşan çöplerinizi götürün. Götürmezler ise biz kendimiz temizliyoruz. Bizim köyümüzde hiç bir yerde olmayan 'Su teremiz' var. Burada çıkan suyla oluşuyor. Kangal ilçesinde bu bitkiyi yemeyen insan yoktur. Hatta bu terenin şifalı olduğunu söyleyenler de var. Su yer altından kaynaklı geliyor, doğal içilebilen bir su. Suyla birlikte yerin altından balık da gelebiliyor” dedi.

